В Крыму восстановят объекты культурного наследия, пострадавшие во время аномальных дождей

Фото: пресс-служба министерства культуры РК

В Крыму отремонтируют двенадцать объектов культурного наследия, которые пострадали во время аномальных дождей и подтоплений в 2021 году. Об этом сообщил заместитель завотделом охраны памятников и археологических исследований Восточно-Крымского музея-заповедника Владимир Фролов, передает Крымское информационное агентство.

– Из резервного фонда правительства России уже выделены средства на проведение первого этапа – разработку научно-проектной документации на проведение реставрации, – сказал Фролов.

В программу вошли такие объекты как Царский курган, Склеп Деметры, мемориальный комплекс «Аджимушкай» и другие.

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