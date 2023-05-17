Фото: пресс-служба филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму

В Ялте проходит I Фестиваль здоровья ФМБА России, который стартовал по всей стране в июне прошлого года. Ялта приняла эстафету от Уральского федерального округа.

- Мы уделяем большое внимание санитарно-профилактической работе, и в рамках фестиваля популяризуем профилактику заболеваний, раннюю диагностику, здоровый образ жизни, - отметила руководитель филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму Ольга Еремина.

Со старта Фестиваля в Ялте уже состоялись «Прогулки с докторами», «Школы здоровья», диспансеризация для пожилых людей, экскурсии учащихся медицинских классов в Ливадийскую больницу.

В дни Фестиваля оздоровительно-профилактическое мероприятие «Прогулка с докторами» состоятся 27 мая в Симеизе и 3 июня в Алупке. Выездная акция «Здоровое сердце» пройдет 27 мая Васильевке и 3 июня в поселке Советское.

В школе №1 19 мая в рамках акции «Учимся вместе» медики в игровой форме расскажут, как совмещать элементы гимнастики с ежедневными мероприятиями: умыванием, одеванием, приемом пищи, прогулкой. А также покажут упражнения для укрепления зрения и проведут практические занятия.

1 июня пройдет фестиваль детского рисунка «Доктор спасает жизнь».

Основные мероприятия Фестиваля пройдут в Ялте 20 мая. На набережной и площади Советской с 11.00 до 18.00 будут работать мастер-классы и «Школы здоровья» по разным направлениям: профилактике сахарного диабета, инсульта, гастроэнтерологических и неврологических заболеваний, оказанию первой неотложной помощи. Будут установлены медицинские палатки: «Здоровое сердце», «Онкопатруль», «Профилактика диабета», «Здоровые легкие», «Медицина будущего», «Раннее выявление рака груди». Все желающие смогут измерить давление, сделать кардиограмму, проверить уровень сахара в крови, получить консультации врачей. На набережной у памятника Ленину будут работать передвижные флюорограф и маммограф.

Для всех гостей фестиваля состоится активная зарядка, а для любителей интеллектуальных игр - шахматный турнир.