Более 20 улиц Симферополя и пригородные села на сутки останутся без воды

График подвоза питьевой воды будет размещен дополнительно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе более 20 улиц и несколько пригородных сел на сутки останутся без воды из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Вода Крыма».

– В связи с производством аварийно-восстановительных работ на насосной станции «Дертколь» в Симферополе c 23:00 18 мая до 20:00 19 мая (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение по ряду адресов, – говорится в сообщении.

Воды не будет на улицах Героев Сталинграда, Марка Донского, Валдайской, Енисейской, Иртышской, Обской, Амурской, Маршала Василевского, Ленской, Байкальском проезде, Узловой, пер. Химическом, Тав-Даир, Аджы-Эли, Чешмеджи, Дертколь, Дерекой, Буюк-Яшлав, Калымтай, Карагач, Армутлык, пер. Армутлык, а также в селах Перово (частично), Дубки, Мирное (ул. Акъ-Меджит, Алма-Тамак, Каранфиль), а также на прилегающих улицах и переулках.

– 19 мая силами Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» будет осуществляться подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен дополнительно, – добавили в пресс-службе.

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