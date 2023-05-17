Памятник погибшим участникам СВО открыли в Бахчисарае

Фото: t.me/skoblikov_ds

В Бахчисарае 17 мая состоялось торжественное открытие мемориального знака «Наши герои СВО» с именами бойцов, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.

– Почтить память героев пришли представители городской и районной администрации, городского и районного советов, жители города, студенты и школьники, и, конечно же, родные погибших, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/skoblikov_ds

Фото: t.me/skoblikov_ds

Фото: t.me/skoblikov_ds

После открытия мемориального знака собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.

Фото: t.me/skoblikov_ds

– Пусть этот мемориал станет вечным свидетелем нашей благодарности и уважения к павшим героям, станет символом нашей гордости за тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость. Вечная слава и память героям, – добавил Скобликов.

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