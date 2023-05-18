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НовостиПроисшествия18 мая 2023 5:02

В Крыму уничтожили шесть снарядов времен войны

Их нашли в трех районах
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 17 мая, в Крыму уничтожили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в селе Владиславовка Кировского района нашли два артиллерийских снаряда. Калибр одного из них – 76 миллиметров, а другого – 50. В селе Золотое Поле того же муниципалитета обнаружили одну ружейную гранату. В селе Русаково Белогорского района нашли артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров. Еще два аналогичных боеприпаса обнаружили неподалеку от села Заветное в Ленинском районе.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли 13 человек личного состава и четыре единицы техники.