Стало известно, почему в Крыму приостановили движение электричек

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В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном, из-за этого движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства, – отметил глава региона.

Аксенов напомнил, что движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Глава Крыма добавил, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

– Держу ситуацию на личном контроле, – заключил он.