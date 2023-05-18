В Крыму назвали причины схода грузового поезда

Угрозы экологии нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 18 мая в Симферопольском районе Крыма произошел сход грузового поезда. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, вагоны были гружены зерном. Обошлось без пострадавших.

Ситуацию прокомментировали также в пресс-службе Крымской железной дороги.

- Сход грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, - отметили в КЖД,

Отмечается, что угрозы экологии нет. Движение пригородных поездов временно приостановлено. На месте работают специалисты, туда также направлены восстановительные поезда.