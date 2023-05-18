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НовостиПроисшествия18 мая 2023 6:50

В Крыму назвали причины схода грузового поезда

Сход грузового поезда в Крыму произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу жд-транспорта
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Угрозы экологии нет

Угрозы экологии нет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 18 мая в Симферопольском районе Крыма произошел сход грузового поезда. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, вагоны были гружены зерном. Обошлось без пострадавших.

Ситуацию прокомментировали также в пресс-службе Крымской железной дороги.

- Сход грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, - отметили в КЖД,

Отмечается, что угрозы экологии нет. Движение пригородных поездов временно приостановлено. На месте работают специалисты, туда также направлены восстановительные поезда.