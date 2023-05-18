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НовостиПроисшествия18 мая 2023 7:05

Аксенов: причины схода вагонов в Крыму станут известны после расследования ФСБ

В настоящее время ведутся работы по восстановлению движения
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Причины схода с рельсов вагонов с зерном в Симферопольском районе станут известны после расследования крымского управления ФСБ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. В результате случившегося никто не пострадал. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Аксенов отметил, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

– Сошли с рельсов вагоны товарного состава. Службы разбираются в причинах, и заключение о причинах произошедшего по окончании расследования даст управление ФСБ, – отметил глава республики.

Аксенов добавил, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению движения грузовых и пассажирских составов. На месте происшествия находятся заместитель председателя Совета министров Игорь Михайличенко и министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.