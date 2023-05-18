Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По требованию прокуратуры в Симферополе установили 11 новых остановочных павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

– Установлено, что ряд отведенных мест для остановки общественного транспорта не соответствуют стандартам, а именно, остановочные автопавильоны отсутствуют либо находятся в неудовлетворительном состоянии, – рассказали в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом было нарушено законодательство. Поэтому в адрес главы администрации Симферополя внесли представление. После этого в крымской столице установили 11 новых остановочных павильонов.

Такие работы были проведены на улицах Ракетной, Маршала Жукова, Лермонтова, Ленина, Данилова, на проспекте Победы, в микрорайоне Белое-5, а также на автодороге от путепровода улицы Маршала Жукова/Героев Сталинграда до транспортной развязки «Николаевская».