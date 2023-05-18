Электрички из Севастополя будут следовать до Бахчисарая

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Движение пригородных электропоездов из Севастополя будет осуществляться до Бахчисарая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорог города-героя.

– По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева организованы специальные рейсы, чтобы пассажиров поездов дальнего следования доставить в Симферополь, – отметили в ведомстве.

На данный момент билеты на поезд «Севастополь – Санкт-Петербург» имеются у 170 человек. Автобус в крымскую столицу отправится с железнодорожной станции «Севастополь» в 17.15.

– Что касается движения пригородных поездов, то принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до станции «Бахчисарай», – сообщили в департаменте транспорта.

Далее для пассажиров организуют специальные автобусы.

Как сообщалось ранее, в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. В результате случившегося никто не пострадал. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Позднее он сообщил, что причины случившегося станут известны после расследования, которое проведет региональное управление ФСБ.