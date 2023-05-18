Аксенов: благоустройство в Крыму должно завершиться к 1 июня

Фото: пресс-служба главы Крыма

Благоустройство и уборка в муниципалитетах Крыма должны завершиться к 1 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– У руководства администраций муниципалитетов остается все меньше времени на завершение работ по уборке и благоустройству, – отметил он.

Аксенов подчеркнул, что все территории нужно закрепить за дворниками и озеленителями. Глава Крыма добавил, что сотрудники должны быть обеспечены необходимым рабочим инвентарем.

– Контрольный срок – 1 июня, – заключил Аксенов.