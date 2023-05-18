Крымские отели снизили цены на 30% для привлечения туристов

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Многие отели Крыма снизили цены на 30% по сравнению с прошлым годом, чтобы привлечь туристов. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

– На 20-30% снизили цены и востребованные объекты, в том числе «Мрия», – рассказал газете «Известия» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Руководитель регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Борис Зелинский отметил, что сейчас отели полуострова выживают в основном за счет местных жителей, которые путешествуют по региону на выходных и в праздники. Чаще всего эти люди выбирают средства размещения, расположенные в Ялте. Поэтому, по словам Зелинского, в других частях Крыма гостиницы не торопятся открываться во избежание убытков.

Глава отделения отметил, что загрузка отелей и санаториев в 2023 году в Крыму даже хуже, чем в 2022-м, не говоря о позапрошлом годе. По его данным, в среднем на лето забронировано от 5% до 30% номеров.

– И то это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить, – подчеркнул Зелинский.