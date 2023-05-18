Экс-начальника отдела Севреестра осудили за мошенничество с недвижимостью

Ленинский районный суд Севастополя приговорил чиновника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший начальник отдела Севастопольского реестра получил условный срок за внесение недостоверных сведений в Единый государственный реестр недвижимости, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Установлено, что в июле 2017 года мужчина, являясь должностным лицом Севреестра, внес в ЕГРН заведомо недостоверные сведения о погашении кредита и, таким образом, снятии обременения с производственного здания общей площадью более 8,5 тысяч квадратных метров по ул. Вакуленчука в Севастополе, – говорится в сообщении.

В последующем право собственности на объект недвижимости было отчуждено в пользу третьих лиц. Юрлицу-залогодержателю объекта был причинен ущерб в размере 35,5 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

Ленинский районный суд Севастополя приговорил чиновника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему запрещено в течение двух лет занимать определенные госдолжности .

В прокуратуре добавили, что в сентябре 2017 года экс-начальник осуществил незаконную регистрацию за садоводческим товариществом принадлежащего Севастополю земельного участка площадью 7,2 га и стоимостью 54,6 млн рублей и в марте прошлого года получил за это условный срок.

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