С начала года крымские музеи посетили более 310 тысяч человек

Фото: пресс-служба главы Крыма

В 2023 году 39 крымских музеев посетило более 310 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, за первый квартал в регионе открыли 265 новых выставок. В Крыму провели свыше 8,5 тысячи экскурсий.

– Сегодня, в Международный день музеев, учреждения Министерства культуры Республики Крым будут открыты для бесплатного посещения в рамках акции «День открытых дверей», – отметил Аксенов.

Глава региона добавил, что в субботу, 20 мая, в ходе Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» мероприятия пройдут во всех крымских музейных учреждениях. Аксенов отметил, что в каждом из них будет представлена своя уникальная просветительская программа.