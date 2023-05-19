НовостиОбщество 18 мая 2023 22:46

Погода на 19 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 мая 2023 года в Крыму и Севастополе