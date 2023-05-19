Погода на 19 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

В Евпатории облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Ожидается солнечная, но ветренная погода, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +22...+24°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 10-15 м/с., тепло +24…+26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +21°…+23°, северо-восточный ветер 5-11 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +21°…+23°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +23…+24°, северо-восточный ветер 4-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +23…+24°, северо-восточный ветер 4-11 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +19…+20°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +20…+21°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +19…+21°, северо-восточный ветер 5-11 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +22…+24°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +22…+23°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +22…+24°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +21…+23°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +14…+16°.
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