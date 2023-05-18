Пятерых депутатов сельсоветов Крыма лишат мандатов за нарушения антикоррупционного законодательства

В республике завершилась декларационная кампания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму пятеро депутатов сельских советов могут лишиться мандатов за нарушения антикоррупционного законодательства.

В республике завершилась декларационная кампания. Народные избранники обязаны в установленный срок предоставлять в том числе сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в случае совершения сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Пятеро депутатов сельсоветов не предоставили уведомления о несовершении таких сделок.

– В связи с неисполнением требований антикоррупционного законодательства глава Крыма принял решение об обращении в органы местного самоуправления для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий пяти депутатов, – пишет Крымская газета со ссылкой на Комитет по противодействию коррупции Республики Крым.

Еще семь депутатов предоставили уведомления с опозданием. Антикоррупционный комитет инициировал вопрос о привлечении их к ответственности.

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