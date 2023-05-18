В Симферополе 19 мая отключат свет на 14 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

19 мая в Симферополе частично отключат электричество на 14 улицах, одном проспекте, переулке и проезде.

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что света не будет с 8.00 до 17.00.

Временные неудобства у гостей и жителей столицы Крыма возникнут из-за планового ремонта электросетей.

Где в Симферополе пропадет свет 19 мая 2023:

улица Степная, 2-38 , 1-35 ;

улица Акъ-Кая, 2, 1-5 ;

улица Заводская, 31, уч. 106;

улица Залесская, 2-16 , 1-17 , 105;

улица Чобан, 27-31 ;

СПК «Овен»;

проспект Победы, 56, 64

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Ялтинская, 28, 173;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3.

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