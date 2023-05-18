В Симферополе 19 мая отключат свет на 14 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
19 мая в Симферополе частично отключат электричество на 14 улицах, одном проспекте, переулке и проезде.
В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что света не будет с 8.00 до 17.00.
Временные неудобства у гостей и жителей столицы Крыма возникнут из-за планового ремонта электросетей.
Где в Симферополе пропадет свет 19 мая 2023:
улица Степная, 2-38 , 1-35 ;
улица Акъ-Кая, 2, 1-5 ;
улица Заводская, 31, уч. 106;
улица Залесская, 2-16 , 1-17 , 105;
улица Чобан, 27-31 ;
СПК «Овен»;
проспект Победы, 56, 64
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Ялтинская, 28, 173;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3.
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