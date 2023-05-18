Набережную Терешковой в Евпатории реконструируют 74 человека

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

К реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории привлекли 74 человека и 14 единиц техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

– В Евпатории продолжается реконструкция набережной имени Терешковой. Кроме того, работы ведутся в сквере имени Караева и на третьем этапе набережной Лазурная, – рассказал руководитель республиканского правительства.

Гоцанюк осмотрел ход работ. По его словам, в настоящее время рабочие монтируют сухой фонтан. Кроме того, продолжается установка плитки.

– Работают 74 человека и 14 единиц техники, – добавил председатель Сомина.

Гоцанюк отметил, что набережную полностью планируют открыть в декабре 2023 года.