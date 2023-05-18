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НовостиОбщество18 мая 2023 12:48

Набережную Терешковой в Евпатории реконструируют 74 человека

Объект собираются открыть в декабре
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

К реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории привлекли 74 человека и 14 единиц техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

– В Евпатории продолжается реконструкция набережной имени Терешковой. Кроме того, работы ведутся в сквере имени Караева и на третьем этапе набережной Лазурная, – рассказал руководитель республиканского правительства.

Гоцанюк осмотрел ход работ. По его словам, в настоящее время рабочие монтируют сухой фонтан. Кроме того, продолжается установка плитки.

– Работают 74 человека и 14 единиц техники, – добавил председатель Сомина.

Гоцанюк отметил, что набережную полностью планируют открыть в декабре 2023 года.