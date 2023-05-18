Более миллиона крымчан пройдут профилактические медосмотры в 2023 году

В Республике Крым в 2023 году планируется охватить профилактическими медосмотрами более миллиона человек Фото: Оксана ЗУЙКО

В Республике Крым в 2023 году планируется охватить профилактическими медосмотрами более миллиона человек, сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский в эфире «Радио Крым».

– Всего нам необходимо в этом году более 1 миллиона человек взрослого и детского населения охватить медицинскими осмотрами, – сказал Лясковский.

По его словам, на сегодняшний день профосмотрами охвачено уже 30% от запланированного числа.

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