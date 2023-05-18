В Симферополе пройдет субботник 20 мая

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В субботу, 20 мая, в Симферополе пройдет субботник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

По его словам, это мероприятие начнется ровно в девять утра.

– Все участники будут обеспечены необходимым инвентарем: мешки для сбора мусора, перчатки, инструменты, – отметил градоначальник.

Афанасьев также добавил, что на территориях разместят контейнеры для вывоза мусора. Глава администрации призвал жителей крымской столицы присоединиться к субботнику. Список мест, где будет проводиться уборка, опубликован по ссылке.