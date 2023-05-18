Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой флота

Громкие звуки в центре Севастополя объясняются тренировкой Черноморского флота Фото: Анастасия ЖУКОВА

Громкие звуки в Севастополе объясняются учебными стрельбами Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб, – написал он в своем телеграм-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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