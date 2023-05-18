Симферополец пытался продать три килограмма наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сакском районе 23-летнего жителя Симферополя подозревают в попытке сбыта около трех килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Молодой человек приехал на своей машине в лес к одному из сел. Молодой человек собирался сделать закладки, а потом передать координаты для бесконтактного сбыта.

– Полицией извлечено из тайников и машины задержанного около 1,5 килограмма «синтетики», расфасованной в десятки свертков, – отметили в полиции.

Еще примерно столько же наркотиков нашли дома у подозреваемого. Фигурант рассказал, что купил запрещенные вещества через «теневую» группу в мессенджере. В дальнейшем он собирался продать наркотики и получить прибыль. Возбуждено уголовное дело, симферопольца заключили под стражу.