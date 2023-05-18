Пьяный крымчанин оскорбил ветерана в соцсети

На время следствия мужчину поместили под домашний арест
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Евпатории 39-летний нигде не работающий местный житель задержан по обвинению в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, мужчина публично в интернете оскорбил ветерана Великой Отечественной войны.
Установлено, что выпивший мужчина увидел на странице литературного паблика во «ВКонтакте» публикацию о героическом пути ветерана Великой Отечественной войны с его фото в военной форме и оставил комментарий под публикацией комментарий, унижающий честь и достоинство фронтовика.
Мужчину задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Крым.
– Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщив следователям, что причиной такого поступка стало его злоупотребление алкогольными напитками, – сообщили в Следкоме. На время следствия его поместили под домашний арест.
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