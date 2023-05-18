Фото: «Крым 24»

Пассажиров поезда Севастополь – Санкт-Петербург привезли в Симферополь на автобусах.

– Автобусы с пассажирами поезда Севастополь – Санкт-Петербург прибыл в Симферополь. Из крымской столицы они отправятся на поезде в северную столицу согласно действующему расписанию, – передает «Крым 24».

Напомним, сегодня утром в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном. В результате случившегося никто не пострадал. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причины случившегося станут известны после расследования, которое проведет региональное управление ФСБ.

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