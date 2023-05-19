Соборную мечеть в Симферополе планируют достроить в 2023 году

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Строительные работы на Соборной мечети в Симферополе планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, строительством занимается частный подрядчик, и бюджетные средства на возведение мечети не расходовались. Аксенов отметил, что в настоящее время имеются проблемы с логистикой, поскольку часть материалов доставляли в Крым из-за границы.

– Рассчитываем, что в этом году подрядчик закончит. Спасибо здесь клубу инвесторов, которые за счет личных средств проводят эти работы по поручению президента, – рассказал глава республики телеканалу «Миллет».

Аксенов отметил, что предъявлять подрядчику претензии и говорить о срывах сроков нет необходимости, поскольку на это есть объективные причины. Глава Крыма также добавил, что специальная военная операция изменила многие процессы в России. Руководитель региона подчеркнул, что мечеть будет одним из самых красивых объектов в республике.

– На этой неделе в Симферополе сдадут караимскую кенасу. Тоже одно из красивейших, уникальных зданий. Всё, что можно сделать для сохранения культуры, традиций, обычаев народов, которые проживают на территории Крыма, будет сделано вне всяких сомнений, – заверил Аксенов.