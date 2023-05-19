Хуснуллин: движение грузовиков по Крымскому мосту пока запускать не будут

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

В целях безопасности и во избежание провокаций движение грузиков по Крымскому мосту запускать пока не будут. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что грузовики планировали пустить по Крымскому мосту.

– Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост, – сказал Хуснуллин агентству РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что в Крым имеется сухопутный коридор через новые российские регионы. Кроме того, работает Керченская паромная переправа.

– Совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту, – отметил зампред федерального правительства.

Хуснуллин уточнил, что эти ограничения касаются и пустых грузовиков. По его словам, открывать для них движение по мосту также небезопасно.

Напомним, 5 мая на Крымском мосту открыли движение по второму железнодорожному пути. Специалисты заменили два пролетных строения, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций. В феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. Утром на нем взорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны поезда. В результате страшного инцидента погибли четверо человек, а в море обрушились два автомобильных пролета моста, которые шли в сторону полуострова.

Позже президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом. По данным ФСБ, организатором взрыва стали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.

После инцидента было решено усилить меры мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.