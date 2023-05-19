Аксенов: на севере Крыма сбили четыре беспилотника

Фото: пресс-служба главы Крыма

В ночь на пятницу, 19 мая, на севере Крыма сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА, – отметил руководитель региона.

Аксенов подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Он добавил, что разрушений также нет. Глава Крыма призвал жителей республики соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, на западе Крымского полуострова был сбит вражеский беспилотник. Аксенов сообщил, что пострадавших и разрушений нет.