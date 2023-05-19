Курорты Крыма попали в топ-10 популярных мест для аренды апартаментов в июне 2023

В Алуште хорошие пляжи, которые привлекают туристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта, Евпатория, Феодосия и Алушта попали в рейтинг городов, где востребованы апартаменты в первый месяц лета.
Основные преимущества такого жилья для отдыха - приватность, свобода и экономичность за счет самостоятельного приготовления завтраков и обедов.
Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ изучили статистику и назвали самые популярные направления для брони апартаментов в июне 2023 года.
- На первом месте оказался Ейск, второе у Сочи, третье заняла Анапа, - сообщили аналитики.
Крымские курорты показали результаты поскромнее, но все же они есть в этом списке.
Топ-10 самых востребованных направлений для брони апартаментов в июне 2023(средняя цена в рублях ночи)
Ейск, 3173
Сочи, 5830
Анапа, 4163
Ялта, 5543
Геленджик, 4282
Евпатория, 3309
Феодосия, 3304
Кисловодск, 3502
Осташков, 4016
Алушта, 4330.
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