Курорты Крыма попали в топ-10 популярных мест для аренды апартаментов в июне 2023

В Алуште хорошие пляжи, которые привлекают туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта, Евпатория, Феодосия и Алушта попали в рейтинг городов, где востребованы апартаменты в первый месяц лета.

Основные преимущества такого жилья для отдыха - приватность, свобода и экономичность за счет самостоятельного приготовления завтраков и обедов.

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ изучили статистику и назвали самые популярные направления для брони апартаментов в июне 2023 года.

- На первом месте оказался Ейск, второе у Сочи, третье заняла Анапа, - сообщили аналитики.

Крымские курорты показали результаты поскромнее, но все же они есть в этом списке.

Топ-10 самых востребованных направлений для брони апартаментов в июне 2023(средняя цена в рублях ночи)

Ейск, 3173

Сочи, 5830

Анапа, 4163

Ялта, 5543

Геленджик, 4282

Евпатория, 3309

Феодосия, 3304

Кисловодск, 3502

Осташков, 4016

Алушта, 4330.

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