Крымчанин до смерти избил знакомого и сел почти на семь лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи 28-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в ноябре 2022 года. Крымчанин выпивал со знакомым, и между ними возник конфликт. Житель Керчи стал избивать собутыльника, и тот потерял сознание. Далее молодой человек выволок знакомого на улицу. Там фигурант продолжил наносить ему удары ногами и деревянной палкой по телу.

– От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, – отметили в прокуратуре.

Суд приговорил крымчанина к 6 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.