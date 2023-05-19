На разработку проекта ремонта стадиона школы №4 в Симферополе выделили 3 млн рублей

В симферопольской школе №4 капитально отремонтируют стадион Фото: Алексей БУЛАТОВ

В симферопольской школе №4 капитально отремонтируют стадион, на разработку проектно-сметной документации выделили 2 млн 800 тыс. рублей. Это следует из распоряжения главы Республики Крым об определении исполнителя.

– Определить индивидуального предпринимателя Мальцева Николая Александровича единственным исполнителем по муниципальному контракту, предметом которого является разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пришкольного стадиона МБОУ «СОШ N 4 им. Ф.И. Толбухина», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства республики.

Согласно распоряжению, проект должен быть разработан до 15 октября текущего года.

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