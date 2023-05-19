Крымчанин пытался продать 5 килограмм синтетических наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферопольском районе 47-летнего жителя Ялты подозревают в попытке незаконного сбыта около пяти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

– Мужчина приехал на окраину одного из сел, чтобы в лесополосе оборудовать схроны с наркотиками, где и был задержан сотрудниками полиции, – рассказали в ведомстве.

Ялтинец рассказал, что пять килограмм запрещенных веществ он по указанию куратора забрал в Саратовской области. Половину подозреваемый успел разложить на материке, а также в Севастополе и Симферопольском районе. Сбыть остальное злоумышленнику помешали полицейские. У фигуранта нашли около 2,5 килограмма наркотиков.

– По данным из переписки с куратором в мобильном устройстве гражданина составлена карта сделанных им закладок. В настоящее время они все изъяты, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу на два месяца.