Капремонт Госпитального спуска в Севастополе выполнен на 22%

Фото: телеканал «Крым 24»

Капитальный ремонт Госпитального спуска в Севастополе выполнен на 22%.

– Спуск приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Строители установили временные путепровод и тротуар, – передает «Крым 24».

На ремонт участка выделили 317 млн рублей. Общая протяженность дороги - 159 метров. Проезжую часть расширят до шести метров, тротуар - до двух метров. Завершить работы планируется до конца ноября.

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