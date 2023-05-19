Севастополец украл миллион при капремонте набережной в Джанкое

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В Джанкое 48-летнего жителя Севастополя обвиняют в мошенничестве на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Обвиняемый, действуя от фирмы-подрядчика, заключил с местными властями контракт по капремонту набережной реки Степная. Далее севастополец предоставил заказчику акты о приемке выполненных работ. При этом фигурант внес в документы недостоверные сведения. После этого подрядчик необоснованно получил больше миллиона рублей. Эти деньги житель города-героя потратил. Имущество обвиняемого арестовали.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу, – отметили в прокуратуре.