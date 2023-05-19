В симферопольской Новоромановке появится остановка

Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

С 1 июня в симферопольской Новоромановке будет организован остановочный пункт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Глава Минтранса рассказал, что принял участие в выездном совещании. Там обсуждалась организация остановки на троллейбусном кольце-развороте в Новоромановке для автобусов, которые следуют в сторону автостанции «Западная».

– По многочисленным просьбам жителей города решено с 1 июня текущего года организовать здесь остановочный пункт, – написал министр.