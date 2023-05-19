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НовостиПроисшествия19 мая 2023 11:01

В Крыму изучают возможность организации видеонаблюдения за ж/д путями

После схода вагонов грузового поезда в Симферопольском районе в Крыму будут усилены меры безопасности на железной дороге
Дмитрий Коренев
Утром 18 мая в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном

Утром 18 мая в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном

Фото: Александра Тимощенко

После ЧП со сходом вагонов грузового поезда в Симферопольском районе в Крыму будут усилены меры безопасности на железной дороге. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– Меры уже усилены. По итогам проведенного расследования будут приниматься дополнительные меры, направленные на обеспечение максимальной безопасности всех участков железнодорожного пути на территории республики, – сказал Лукашенко.

В частности, изучается возможность организации видеонаблюдения за ж/д путями.

Утром 18 мая в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном, в результате ЧП никто не пострадал. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причины случившегося станут известны после расследования ФСБ. Вечером на участке было восстановлено техническое движение поездов.

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