В Симферополе 22 мая отключат свет на 13 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП
22 мая в Симферополе частично отключат электричество на 13 улицах, двух переулках и одном проезде.
В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет исчезнет с 8.00 до 17.00. Плановое отключение произойдет из-за ремонта различного электрооборудования.
Где не будет света в Симферополе 22 мая 2023:
улица Ковыльная, 70в, 72, 72б, 94;
улица Гавена, 2-6/36 , 6/37;
переулок Гавена, 8-12 ;
улица Миллера, 2/6-6/20 , 3-5 ;
улица Новороссийская, 6/26, 7/46;
улица Ушакова, 6/15-6/21 , 3/6-3/14 ;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский.
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