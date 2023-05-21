В Симферополе 22 мая отключат свет на 13 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

22 мая в Симферополе частично отключат электричество на 13 улицах, двух переулках и одном проезде.

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет исчезнет с 8.00 до 17.00. Плановое отключение произойдет из-за ремонта различного электрооборудования.

Где не будет света в Симферополе 22 мая 2023:

улица Ковыльная, 70в, 72, 72б, 94;

улица Гавена, 2-6/36 , 6/37;

переулок Гавена, 8-12 ;

улица Миллера, 2/6-6/20 , 3-5 ;

улица Новороссийская, 6/26, 7/46;

улица Ушакова, 6/15-6/21 , 3/6-3/14 ;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский.

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