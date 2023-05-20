Где в Симферополе 21 мая отключат свет

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

21 мая в Симферополе частично отключат электричество на 2 улицах.

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет исчезнет с 8.00 до 17.00, то есть жители домов, попавших в зону «отключки», несколько часов не смогут пользоваться электроплитами, бойлерами, утюгами, микроволновками и другой бытовой техникой.

Плановые перебои с электроснабжением в воскресенье произойдут из-за текущего ремонта оборудования. По большому счету - это отличный повод провести выходной день на свежем воздухе, устроив вылазку на природу, которая на Крымском полуострове очень красивая.

Где не будет света в Симферополе 21 мая 2023:

улица Грибоедова, 7;

улица Киевская, 71-75.

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