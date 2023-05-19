В Крыму с начала года пресечено более 1500 нарушений правил остановки и стоянки автомобилей

В Крыму с начала текущего года пресечено более 1500 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму с начала текущего года пресечено более 1500 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, сообщает Крымская газета со ссылкой на Управление ГИБДД МВД по Республике Крым.

Ранее издание опросило предпринимателей, специализирующихся на эвакуации автомобилей. Все они отмечают, что последнее время выезжают в основном на поломки и ДТП, а припаркованные на остановках общественного транспорта или под запрещающими знаками машины зачастую как стояли, так и продолжают стоять.

– В УГИБДД МВД по Республике Крым подчеркнули, что при выявлении правонарушений, вызывающих необходимость задержать или эвакуировать транспорт, сотрудники Госавтоинспекции это делают. Так, с начала года пресечено более 1500 нарушений правил остановки и стоянки, – пишет Крымская газета.

В Госавтоинспекции добавили, что с марта улицы Симферополя ежедневно патрулирует спецтранспорт, который оборудован мобильными комплексами «АвтоУраган» и «Тайфун», фиксирующими нарушения. С начала таких патрульных мероприятий вынесено более 460 постановлений, назначено штрафов на сумму более чем на 690 тысяч рублей.

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