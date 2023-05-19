В Крыму предложили штрафовать за распространение информации о военных объектах

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Госсовет Крыма предложил привлекать к административной ответственности за распространение информации о военных объектах, находящихся в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель республиканского парламента Владимир Константинов.

Глава законодательной власти региона пояснил, что депутаты предложили изменить федеральный Кодекс об административных правонарушениях. По мнению парламентариев, необходимо установить ответственность за распространение информации о военных объектах, расположенных в России, позволяющей определить их местоположение.

– За совершение правонарушения предлагается установить наложение штрафов или обязательные работы, – пояснил Константинов.

Председатель Госсовета также сообщил, что эту инициативу поддержали члены парламентов субъектов Южного федерального округа.