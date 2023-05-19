Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 12:03

В Крыму предложили штрафовать за распространение информации о военных объектах

Еще одним наказанием могут стать обязательные работы
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Госсовет Крыма предложил привлекать к административной ответственности за распространение информации о военных объектах, находящихся в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель республиканского парламента Владимир Константинов.

Глава законодательной власти региона пояснил, что депутаты предложили изменить федеральный Кодекс об административных правонарушениях. По мнению парламентариев, необходимо установить ответственность за распространение информации о военных объектах, расположенных в России, позволяющей определить их местоположение.

– За совершение правонарушения предлагается установить наложение штрафов или обязательные работы, – пояснил Константинов.

Председатель Госсовета также сообщил, что эту инициативу поддержали члены парламентов субъектов Южного федерального округа.