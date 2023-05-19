Развожаев предупредил о громких звуках в Севастополе 19 мая

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В пятницу, 19 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о громких звуках. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Развожаев отметил, что утром на территории Мекензиевского лесничества нашли немецкую авиабомбу SС-500. Сотрудники МЧС уничтожат этот предмет на полигоне в районе Кара-Кобы. Губернатор добавил, что операция продлится ориентировочно до шести вечера.

– Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно, – заключил Развожаев.