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НовостиПроисшествия19 мая 2023 13:35

Жителей ряда поселков под Ялтой предупредили о возможных отключениях света

Снижение надежности энергоснабжения связано с реконструкцией оборудования
Дмитрий Коренев
В поселках Гаспра, Кореиз, Ореанда под Ялтой 22-23 мая ожидаются плановые отключения электроэнергии

В поселках Гаспра, Кореиз, Ореанда под Ялтой 22-23 мая ожидаются плановые отключения электроэнергии

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В поселках Гаспра, Кореиз, Ореанда под Ялтой 22-23 мая ожидаются плановые отключения электроэнергии, сообщили в администрации Ялты.

– В связи с реконструкцией электросетевого оборудования будет снижена надежность электроснабжения потребителей Большой Ялты, – говорится в сообщении.

Также с 25 июня по 16 июля возможны отключения электроэнергии в поселках Гурзуф (частично), Краснокаменка, Партизанское и Юбилейный.

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