В Крыму водитель «Приоры» погиб в столкновении с деревом

Фото: МВД России по Республике Крым

Сегодня, 19 мая, в Черноморском районе Крыма легковушка врезалась в дерево, водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла около 10:30 на автодороге Черноморское – Евпатория, в районе села Кузнецкое.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

– По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля LADA Priora, двигаясь в сторону Евпатории, совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью, – сообщили в ведомстве.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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