В Крыму построят современный распределительный центр за 6 млрд рублей

Общий объем инвестиций, включая вложения в инфраструктуру, составит 5-6 миллиардов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Современный многофункциональный распределительный центр площадью в 60 тысяч квадратных метров построят в Крыму. Об этом рассказал журналистам генеральный директор IC Logistics Михаил Сентемов в кулуарах выставки Mallpic в Сочи.

По его словам, компания заключила партнерское соглашение о строительстве объектов складской инфраструктуры в Крыму.

– Заключен контракт на строительство логистического распределительного центра на 60 тыс. кв.м в пригороде Симферополя или в направлении Севастополя, – рассказал Сентемов. – Сейчас будем подбирать площадку.

Завершить проект планируется в 2024 году. Общий объем инвестиций, включая вложения в инфраструктуру, составит 5-6 миллиардов рублей. По словам генерального директора компании NF Group (проектировщик и технический заказчик проекта - прим. ред.) Дмитрия Атопшева, это будут склады под товары народного потребления, в том числе, мультитемпературный склад.

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