На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи затруднено движение транспорта

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма затруднено движение транспорта из-за скопления машин на пунктах досмотра. Об этом сообщили ФКУ Упрдор «Тамань».

– По состоянию на 19:30 на автоподходе со стороны Керчи затруднено движение транспорта в связи с увеличением количества машин, проходящих досмотр. Со стороны Тамани затруднений для движения нет, – говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что скорость прохождения досмотра зависит от загруженности транспортного средства. Сильно загруженные машины направляются через сканер. Для водителей, готовых достать свои вещи из машины, открыты дополнительные линии ручного досмотра, поэтому они проходят досмотр намного быстрее.

Напомним, в настоящее время проезд по автодорожной части Крымского моста разрешен легковым автомобилям и автобусам. Водители фур грузоподъемностью более 1,5 тыс. тонн пользуются паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы. Движение легковушек и автобусов осуществляется в обе стороны в штатном режиме.

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