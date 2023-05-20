В Судаке иномарка протаранила каменный забор

Машина врезалась в забор. Фото: кадр видео Екатерина Калинина/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В окрестностях Судака произошла авария – легковое авто снесло ограду из камня (кирпича) и застряло в проломе.

Очевидцы выложили видео в соцсети.

- ДТП случилось в Судаке, где дорогу ремонтируют, как ехать на Меганом, перед мысом Алчак, - рассказала КП-Крым Екатерина Калинина.

ДТП случилось в окрестностях Судака. Фото: кадр видео Екатерина Калинина/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Инцидент, конечно, выглядит впечатляющее: огромная брешь в заборе, застрявший автомобиль, который носом уперся в землю, а задняя часть задралась к небу.

Пользователи соцсети в комментариях высказали свои мысли, не лишенные сарказма и черного юмора: «Вот и «ходовочку» можно осмотреть бесплатно»; «Забор стоял не по правилам, мешал проезду транспорта»; «Просто полосы разгона для взлета не хватило»; «Демонтаж забора по цене автомобиля».

Официальной информации о дорожно-транспортном происшествии нет, также неизвестно, что спровоцировало ДТП, остается надеяться, что все обошлось без пострадавших.

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