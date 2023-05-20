В Севастополе нашли 500-килограммовую авиабомбу

Бомбу вывезли на полигон и уничтожили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю

В Нахимовском районе Севастополя на территории Мекензиевского лесничества нашли немецкую авиабомбу SC-500 массой 500 килограммов. В пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю сообщили, что снаряд аккуратно достали из земли, погрузили на спецмашину и доставили на полигон.

- Радиус разлета осколков при детонации такого боеприпаса свыше полутора километров, радиус действия ударной волны – 800 метров, - отметили в ведомстве.

Коммуникации, расположенные в опасной близости к месту, отключили, а жителей ближайших улиц попросили на время проведения операции покинуть опасную зону.

- Все прошло в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, - отметили в ведомстве.

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