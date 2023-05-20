В Симферополе после реставрации открыли караимскую кенассу

Караимская кенасса в Симферополе. фото: Сергей Аксенов/VK

В Симферополе после реставрационных работ, которые шли несколько лет, открыли караимскую кенассу.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что уникальный культовый объект поможет сохранить историческое наследие караимов Крымского полуострова.

Культура, язык и народные традиции – это очень важно и бесценно.

Политик отметил, что кенассу восстановили при поддержке Владимира Путина в рамках ФЦП социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Сергей Аксенов считает, что восстановленный храм станет не только религиозным и этнокультурным центром, но и яркой, самобытной достопримечательностью столицы Крыма, которая притянет к себе внимание туристов.

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