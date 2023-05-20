Жительница Ялты из-за ревности подожгла квартиру

Квартира серьезно пострадала от огня. Фото: кадр видео пресс-службы МВД по Республике Крым

38-летнюю жительницу Ялты задержали по подозрению в поджоге квартиры. В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что поздно вечером на улице Битакской города Симферополя загорелась квартира.

После пожарно-технической экспертизы стало ясно, что речь идет о преднамеренном поджоге. Квартира же выгорела основательно - сумма ущерба составила порядка 4,5 миллиона рублей.

- Собранные полицейскими улики указали, что к происшествию может быть причастна знакомая хозяина квартиры, - отметили в ведомстве.

Подозреваемая, которую задержали в Ялте, не стала лукавить, признала свою вину и написала явку с повинной.

- Женщина пояснила, что совершила поджог, приревновав мужчину, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Эмоциональная барышня дала подписку о невыезде и надлежащем поведении. За умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества по ч. 2 ст. 167 УК РФ ей грозит до двух лет тюрьмы.

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