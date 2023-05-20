В Крыму просят не брать в руки яйца диких птиц

Птиц лучше не тревожить. Фото: Игорь Сикорский/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

В Крыму просят не трогать гнезда куропаток и просянок, чтобы не навредить будущим птенцам.

- В мае наступает основной сезон откладки яиц дикими птицами. В кладке птиц может быть от 1 (у змееяда) до 25 яиц (у серой куропатки), - рассказал научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский.

Крымский ученый отметил, что если неосторожно взять из кладки яйцо, то зародыш может погибнуть. Также опасно для будущих птенчиков и переохлаждение.

- Не подбирайте яйца диких птиц. Берегите кладки птиц. Будьте внимательны, когда посещаете места, где гнездятся пернатые, - напоминает немудренные правила отдыха на природе Игорь Сикорский.

Человеческое любопытство или невнимательность могут стоить жизни невылупившимся из яиц жаворонкам или чибисам.

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