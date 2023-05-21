НовостиОбщество 20 мая 2023 22:32

Погода на 21 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 21 мая 2023 года в Крыму и Севастополе