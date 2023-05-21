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НовостиОбщество20 мая 2023 22:32

Погода на 21 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 21 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте пасмурно.

В Ялте пасмурно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Местами пройдут кратковременные дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем тепло +22…+24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°…+20°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

В Алуште +20°…+21°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +23…+24°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +24…+25°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +21…+22°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +21…+22°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +20…+21°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +25…+26°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +23…+24°, северо-восточный ветер 3-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +24…+25°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +21…+22°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +14…+17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50