Погода на 21 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

В Ялте пасмурно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Местами пройдут кратковременные дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем тепло +22…+24°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°…+20°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.
В Алуште +20°…+21°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +23…+24°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +24…+25°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +21…+22°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +21…+22°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +20…+21°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +25…+26°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +23…+24°, северо-восточный ветер 3-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +24…+25°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +21…+22°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +14…+17°.
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